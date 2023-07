Veículo capota perto de obras na pista da Avenida Brasil

Rio - Um carro bateu e capotou, na manhã desta segunda-feira (17), próximo de um recapeamento na pista da Avenida Brasil, na altura de Santíssimo, Zona Oeste do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher, que estava dentro do veículo, sofreu leves escoriações, foi atendida no local e liberada pelos militares.

O Quartel de Realengo foi acionado às 5h20 para atender o acidente, que aconteceu no sentido de Campo Grande. No local, a equipe encontrou a mulher, ainda sem identificação, com leves ferimentos. No entanto, a corporação não sabe afirmar se a vítima era condutora ou passageira.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o trânsito está congestionado na região e há reflexos da Estrada do Mendanha, também em Campo Grande. O COR informou que, além dos bombeiros, a CET-Rio está no local para gerir o tráfego.

Procurada, a Secretaria de Infraestrutura, da Prefeitura do Rio, disse que lamenta o ocorrido e informou que o local está sinalizado para que os motoristas trafeguem em velocidade reduzida. Além disso, a secretaria explicou que o recapeamento tem o objetivo de requalificar o asfalto da Avenida Brasil e que as placas são repostas constantemente, uma vez que o local é alvo de diversos furtos.