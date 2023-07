Festa organizada pela milícia de Zinho na Zona Oeste é interrompida pela PM

Rio - A Polícia Militar interrompeu, na noite deste domingo (16), um evento não autorizado na comunidade Vitor Dumas, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. De acordo com a corporação, a festa era organizada por integrantes da milícia do Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho.

A PM informou que agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para a Rua Ipanema após uma denúncia. No local, os policiais entraram em contato com o proprietário dos aparelhos de som, para que fosse desmontado, já que o evento não era autorizado.

Os policiais interditaram a festa e as vias foram desobstruídas para a circulação de veículos e pedestres.

Quem é o Zinho?

Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, é o líder da maior milícia armada da capital fluminense. O criminoso assumiu o posto de líder do grupo paramilitar após a morte do seu irmão, Wellington da Silva Braga, o Ecko, em junho de 2021. Atualmente, Zinho é um dos milicianos mais procurados do Rio.