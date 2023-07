Ex-presidente José Sarney sofre acidente doméstico e é internado no Maranhão

O ex-presidente da República, José Sarney, de 93 anos, foi hospitalizado em São Luís, neste domingo (16), após sofrer um acidente doméstico em sua residência. A filha do político, a deputada federal Roseana Sarney, foi quem divulgou o ocorrido.

Ela postou um vídeo em suas redes sociais no qual explicou que seu pai tropeçou e caiu dentro de casa, precisando ser levado ao hospital para realizar exames médicos.



"Olá pessoal, passando para informar que hoje de manhã nós levamos um susto muito grande. Meu pai tropeçou, caiu, enfim, levamos para o hospital, mas, graças a Deus, os exames já foram concluídos e ele está muito bem. Se Deus quiser ele vai ficar bom logo, logo", disse a deputada. Nos comentários, a grande maioria dos seguidores desejaram melhoras ao ex-presidente.







Sarney

José Sarney é um político brasileiro que nasceu em 24 de abril de 1930, no Maranhão. Ele foi presidente da República Federativa do Brasil de 1985 a 1990, assumindo o cargo após a morte de Tancredo Neves. Seu mandato foi marcado por desafios econômicos, como a inflação descontrolada, e pela redemocratização do país.

Além de sua presidência, Sarney teve uma carreira política extensa, ocupando cargos como governador do Maranhão, senador e presidente do Senado Federal. Ele é considerado uma figura influente na política brasileira.