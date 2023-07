Força tarefa da PF combate contrabando de mercadorias na fronteira com a Argentina

Foz do Iguaçu (PR) - Policiais federais realizaram, na noite desta quinta-feira (13), mais uma operação de repressão ao contrabando de mercadorias argentinas, em atuação conjunta com servidores da Receita Federal, Polícia Militar e Ministério da Agricultura e Pecuária.



A operação ocorreu na região da Aduana da Ponte Internacional Tancredo Neves, em Foz do Iguaçu/PR, onde os policiais e demais servidores fiscalizaram diversos veículos e condutores que trafegavam pelo local. Na ação, foram presas duas pessoas em flagrante pelo crime de contrabando e foram apreendidos dois veículos e três motocicletas carregados com diversas mercadorias de origem da Argentina, como carne, carvão e azeite.



Cumpre esclarecer que é proibido importar produtos de origem animal que não possuam certificação sanitária e carvão sem licença do órgão ambiental. Ademais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) editou resolução que proíbe a comercialização do azeite de uma marca específica em virtude de diversos laudos que atestaram que o produto não obedece às características mínimas de qualidade.



Os presos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a lavratura do auto de prisão em flagrante. As mercadorias e veículos foram encaminhados à Alfândega da Receita Federal para os procedimentos fiscais cabíveis.