Vice-presidente da Venezuela participará de cúpula na Europa apesar de sanções

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, obteve autorização especial para participar da cúpula entre União Europeia (UE) e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) nesta segunda e terça-feira (17 e 18), apesar de estar incluída na lista de sancionados do bloco europeu.



No domingo (16), a própria dirigente tuitou imagens de sua chegada a Bruxelas, em uma mensagem na qual afirmou que seu país "defende relações de respeito entre iguais".



Uma fonte diplomática, que pediu anonimato, garantiu à AFP que a permissão para a entrada de Rodríguez no espaço europeu foi "prorrogada na semana passada e é válida durante a cúpula". Segundo a fonte, "essas autorizações estão previstas no próprio regulamento das sanções".



Rodríguez foi incluída na lista de autoridades venezuelanas sancionadas em junho de 2018 e, desde então, estava proibida de entrar no espaço da UE.



A inclusão da governante foi motivada, segundo a UE, ao seu papel nas eleições presidenciais que aconteceram na Venezuela em maio daquele ano, nas quais Nicolás Maduro obteve um segundo mandato. A UE considera que houve irregularidades nesta eleição.



Ao anunciar as sanções contra Rodríguez e outras 10 pessoas, a UE afirmou que eram responsáveis por "violações dos direitos humanos e por minar a democracia e o Estado de Direito na Venezuela".



Na cúpula desta segunda e terça-feira em Bruxelas, Rodríguez representará o seu país e também deve participar de um fórum alternativo, a Cúpula dos Povos, organizada em uma das principais universidades de Bruxelas.