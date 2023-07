Homem é baleado durante operação da PM no Morro do Juramento

Rio - Policiais realizam, desde a manhã desta segunda-feira (17), operações em duas comunidades da Zona Norte da cidade. Segundo a Polícia Militar (PM), no Morro do Juramento, um suspeito ficou ferido após uma troca de tiros com os agentes. Outros dois homens foram presos.

A ação no Juramento, em Vicente de Carvalho, está sendo feita por militares do 41ºBPM (Irajá) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT). Comunidade é dominada pelo Comando Vermelho (CV). Segundo a PM, ao chegarem no local, equipes do GAT teriam sido atacadas por um grupo de homens armados, iniciando-se um confronto na região da Igrejinha.

Após a troca de tiros, os policiais encontraram um suspeito ferido. Com ele, foram apreendidos um fuzil, rádio transmissor, cinco granadas, além de grande quantidade de drogas. O homem foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Durante a ação no Juramento, além do suspeito ferido, outros dois homens armados foram presos. De acordo com a PM, com eles, foram apreendidas duas pistolas, cinco granadas e um rádio transmissor.

Já em Tomás Coelho, a equipe do 9º BPM (Rocha Miranda) faz uma operação na Comunidade da Primavera. Segundo a PM, objetivo da ação é coibir a movimentação de criminosos e reprimir a prática de roubo de cargas e veículos na região. Até o momento, não há registro de prisões, apreensões ou confrontos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as Clínicas da Família e as unidades hospitalares municipais das comunidades não foram afetadas e funcionam normalmente.