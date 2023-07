Justiça retoma julgamento de Thiago Brennand nesta segunda

A Justiça de São Paulo retoma nesta segunda-feira, 17, a audiência de julgamento do empresário Thiago Brennand, réu em nove processos por estupro, lesão corporal e outros crimes. A sessão vai ocorrer por videoconferência na 1ª Vara de Porto Feliz, por volta das 13h30, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).O processo de hoje é referente a um caso de sequestro e cárcere privado, que está sob segredo de Justiça. No caso, uma mulher acusa Brennand de a ter obrigado a fazer uma tatuagem com as iniciais do nome dele.