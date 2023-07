Irmã de líder norte-coreano descarta acordo com os EUA sobre desarmamento

Kim Yo Jong, irmã do ditador norte-coreano, Kim Jong Un, descartou nesta segunda-feira (17) possíveis negociações com os Estados Unidos sobre o desarmamento e acrescentou que isto seria como "sonhar acordado".



"Os Estados Unidos sonham acordados se pensam que podem deter o avanço da RPDC e alcançar um desarmamento irreversível com a suspensão provisória dos exercícios militares conjuntos, o fim do envio de ativos estratégicos e o alívio reversível das sanções", disse ela em comunicado divulgado pela agência oficial de notícias.



De acordo com Kim Yo Jong, a melhor maneira de garantir a paz e a estabilidade, até o momento, é deter os Estados Unidos por meio da força, "em vez de resolver o problema com os mafiosos americanos de forma amistosa".



Na semana passada, a Coreia do Norte disparou o seu míssil mais poderoso, um Hwasong-18 de combustível sólido. Em resposta, Coreia do Sul e Estados Unidos reforçaram os exercícios militares conjuntos.



Nesta terça-feira (18), acontece em Seul a reunião inaugural do chamado Grupo Consultivo Nuclear (NCG), que, segundo a presidência sul-coreana, tem como objetivo "reforçar a dissuasão nuclear contra a Coreia do Norte".