Alunos retornam ao Rio após ganharem medalha em Olímpiada Internacional de Matemática

Rio - Seis estudantes do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, retornaram ao Rio neste domingo (16) após conquistarem medalha de bronze na Olimpíada Internacional de Matemática , em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Ao desembarcarem no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, Zona Norte, os jovens Eduardo Barcelos, Gabriela Tavares, Gabriel Miranda, Luísa Costa, Yasmin Caldas e Rafael Lopes revelaram que além das comemorações pela vitória no torneio, fazem planos para as férias e pretendem participar de novas competições.

"Nós trocamos uns com os outros. A nossa sintonia é muito grande. A gente faz um trabalho literalmente em grupo. Quando temos alguma dúvida, tentamos resolver entre nós mesmos e não vamos diretamente para o professor. A não ser que seja uma questão que ninguém saiba. Este método faz toda a diferença para aprendermos a disciplina e nos trouxe o bronze". explicou um dos medalhistas.

Os pais que os esperavam descreveram o sentimento de orgulho após a conquista. Adriana Silva Caldas, professora de Língua Portuguesa da rede estadual de ensino há 29 anos, é mãe da Yasmim e definiu a filha como uma guerreira.

"Minha filha é uma menina guerreira, que luta pelos seus sonhos. Determinada, ama estudar e corre atrás dos seus objetivos. Ela entrou neste projeto para se desafiar e aprender Matemática, que ela tinha dificuldade. Estou orgulhosa demais. Yasmin superou as adversidades impostas pela disciplina, seus medos, e estudou muito para trazer esta medalha para o Brasil", disse.



A Secretaria de Estado de Educação do Rio também esteve no aeroporto, ao lado de familiares e amigos e recebeu os medalhistas com cartazes, com frases como "Sejam bem-vindos craques da Matemática", "Parabéns medalhistas da Olimpíada Internacional de Matemática", entre outras.



"A conquista não foi do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, mas da Rede Estadual de Educação. Esperamos que, com os resultados apresentados, possamos cada vez mais impactar os alunos, mostrando que através da preparação e empenho podemos chegar em lugares considerados como inatingíveis. A vitória é da Educação pública e da Baixada Fluminense", afirmou a diretora-geral do colégio, Elaine Cândido.



Ainda segundo a pasta, por trás dessa sequência de sucesso, há um fator multiplicador: o projeto Sala de Aula Invertida intitulado "Sicma Mathema". Desde 2018, com metodologia baseada em desafios, os alunos aprendem de uma maneira diferente. Eles passam por sessões de treinamento, resolvem desafios matemáticos complexos e aprimoram suas habilidades de raciocínio lógico.