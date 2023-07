PM e mais três são presos por suspeita de roubo a caixa eletrônico

Rio - Uma investigação da 64ª DP (São João de Meriti) monitorava um veículo utilizado em um roubo de cargas e acabou descortinando a prática de outro crime. No último domingo (16) policiais militares prenderam quatro homens em flagrante, entre eles um policial militar, na Rua Pastor Joaquim Rosa, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, suspeitos de integrarem uma quadrilha de roubo a caixas eletrônicos.

O delegado titular da 64ª DP, Celso Gustavo Castello Ribeiro, explicou que o carro estava sendo procurado com a ajuda de um sistema da prefeitura local. No domingo, foi identificado que o veículo estava circulando e a Polícia Militar foi alertada. Os agentes do 21º BPM (São João de Meriti) iniciaram as buscas e encontraram o carro, que logo estacionou em frente a uma casa.

Material frequentemente utilizado para roubo de caixa eletrônico foi apreendido Reprodução

A PM fez a abordagem e encontrou material que normalmente é usado para arrombar caixas eletrônicos, além de quase R$ 10 mil em notas manchadas de vermelho.

"Este carro participou de um roubo de cargas e acabamos descobrindo outro fato. O material encontrado é típico de apetrechos utilizados para roubo de caixas eletrônicos e isso foi apresentado na Central de Flagrantes", explicou. O delegado acrescentou que a polícia vai investigar se os dois tipos de crimes eram cometidos pela mesma quadrilha.

A reportagem procurou a Polícia Militar sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.