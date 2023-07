Secretaria Municipal de Saúde monta ponto de vacinação no Aeroporto Santos Dumont

Rio - O aeroporto Santos Dumont ganhou, a partir desta segunda-feira (17), um novo ponto de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Estão sendo oferecidas doses de imunizantes contra a Covid-19, Gripe, Hepatite B e Febre Amarela.

Montado próximo aos portões B e C, o ponto vai funcionar nos primeiros trinta dias de segunda a sábado, das 8h às 17h. Após esse período, a estrutura será colocada no segundo andar do aeroporto. A instalação fica em uma área de livre acesso, podendo atender todas as pessoas que passem próximo ao local.



Thierri Gomes, de 28 anos, trabalha no aeroporto e aproveitou a oportunidade para se proteger contra as doenças. “Para mim foi muito bom porque eu não estava conseguindo ter tempo para me vacinar. Tomei todas as vacinas que estavam disponíveis porque minha caderneta não estava atualizada e eu precisava me imunizar. Como eu trabalho no aeroporto, em 5 minutos fui lá, me vacinei e voltei", contou.

A SMS tem investido em levar os imunizantes a locais de grande circulação de pessoas. Para o infectologista Renato Kfouri, a iniciativa aumenta o acesso à vacinação e deve ser valorizada. "A questão do trabalho é um dos principais motivos de baixas coberturas vacinais no país. Hoje em dia, deixar um dia de trabalho para se vacinar ou levar os filhos significa a diminuição de renda e tudo isso tem impactado na cobertura vacinal. Então, essa iniciativa é muito bem-vinda e vai colaborar muito para aumentar o número de vacinados", explicou.



Segundo a secretaria, desde o início da campanha de vacinação contra a gripe, em 10 de abril, até esta segunda-feira (17), foram aplicadas 1,9 milhões de doses, o que representa 31% de cobertura vacinal da população geral. A meta é alcançar 90% de um total de quase sete milhões de pessoas. Por conta da baixa adesão, a campanha foi prorrogada.



"Nessa época do ano, que é mais fria, é muito importante se vacinar contra a gripe porque as doenças respiratórias são mais comuns no inverno. É imprescindível que as pessoas se vacinem contra a influenza o quanto antes, principalmente crianças e idosos", explica o infectologista.



Em relação à Covid-19, mais de 1,4 milhões de pessoas maiores de 18 anos se imunizaram com a vacina bivalente. “É muito importante que a cobertura vacinal contra a Covid aumente também porque a população acaba deixando de lado e a escolha dos imunizantes disponíveis nos pontos de vacinação está diretamente ligado às coberturas vacinais”, ressaltou Renato.

Para se vacinar, os interessados devem apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. Podem receber a dose de reforço bivalente contra covid-19 todas as pessoas com 18 anos ou mais. A vacina da gripe está disponível para a população a partir dos seis meses de idade. Já em relação aos demais imunizantes, é necessário a comprovação da situação da imunização.