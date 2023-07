Guarda Municipal prende cambista no entorno do Maracanã

Rio - Um cambista de 56 anos foi preso por Guardas do Grupamento de Operações Especiais (GOE), no entorno do Maracanã, na Zona Norte do Rio, neste domingo. O suspeito estava vendendo ingressos falsos para partida entre Flamengo e Fluminense, que ocorreu no mesmo dia.

Com o homem, os agentes encontraram pequenas quantidades de maconha e cocaína. De acordo com as equipes, depois de detido, o cambista ficou muito agressivo e fez diversas ameaças aos guardas. Ele foi levado para o Juizado Especial Criminal (Maracanã), onde ficou preso.

O caso foi registrado com base no Estatuto do Torcedor e também como desacato, ameaça e lei de drogas.