Lula critica 'corrida armamentista' causada pela guerra na Ucrânia

Nesta segunda-feira, 17, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a "corrida armamentista" e a guerra na Ucrânia, que, segundo ele, desvia recursos que poderiam ser usados para o enfrentamento das mudanças climáticas e combate às desigualdades sociais para fins bélicos.



"A guerra no coração da Europa lança sobre o mundo o manto da incerteza e canaliza para fins bélicos recursos até então essenciais para a economia e programas sociais", afirmou Lula, que cumpre agenda em Bruxelas, na Bélgica, para participar da cúpula que reúne países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia (UE).

Na ocasião, também disse que a "corrida armamentista dificulta ainda mais o enfrentamento da mudança do clima". "Frente a todos esses desafios, cabe aos governantes, empresários e trabalhadores reconstituir o caminho da prosperidade, da retomada da produção, dos investimentos e dos empregos", continuou.



Desde que assumiu o Planalto, Lula tem feito críticas aos europeus e norte-americanos por fornecerem armamento à Ucrânia, sugerindo que a responsabilidade da extensão do conflito, iniciado em fevereiro do ano passado, não seria apenas da Rússia.

Em abril, a União Europeia chegou a rebater as acusações do petista. Em pronunciamento, o porta-voz do bloco europeu disse que a guerra tem apenas a Rússia como culpada. A UE, no entanto, evitou comentar o posicionamento do governo brasileiro sobre o conflito.



"O fato número um é que a Rússia — e somente a Rússia — é responsável. Ela gerou provocações e agressões ilegítimas contra a Ucrânia. Não há questionamentos sobre quem é o agressor e quem é a vítima", disse Peter Stano, porta-voz da UE, à época.



As declarações de Lula incomodaram Kiev. No entanto, o governo brasileiro destacou que condena a invasão russa à Ucrânia.