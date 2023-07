PSD diz que avalia expulsar suspeito de agredir Moraes

O PSD divulgou neste domingo, 16, uma nota na qual afirma que deve expulsar de sua relação de filiados o empresário Roberto Mantovani Filho, de 71 anos, suspeito de hostilizar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes no Aeroporto de Roma, na Itália, na última sexta-feira, 14.





Roberto Mantovani já foi



Segundo depoimento de Moraes à Polícia Federal (PF), Roberto Mantovani Filho, "passou a gritar e, chegando perto do meu filho, Alexandre Barci de Moraes, o empurrou e deu um tapa em seus óculos. As pessoas presentes intervieram e a confusão foi cessada".



O ministro deu uma palestra na Universidade de Siena, onde participou de um fórum internacional de direito na semana passada.



"Independentemente da condição de sua filiação partidária, o PSD repudia o episódio. Caso confirmada a filiação ao partido, acionará a Comissão de Ética da legenda para que sejam tomadas as medidas punitivas cabíveis, que devem culminar em sua expulsão", diz a nota.

No sábado, 15, a PF instaurou um inquérito para investigar três pessoas que hostilizaram o ministro e o Ministério Público Federal (MPF) afirmou que vai "tomar medidas cabíveis" sobre as agressões.

Roberto disse aos policiais que tentou conter a briga entre os seguranças e a esposa. Eles ainda lamentaram ter passado “casualmente nesse infeliz episódio”.



“Esclarecem que as ofensas atribuídas como se fossem de Andréa ao Ministro Alexandre de Moraes foram, provavelmente, proferidas por outra pessoa, não por ela. Que dessa confusão interpretativa nasceu desentendimento verbal entre ela e duas pessoas que acompanhavam o Ministro”, afirmou a defesa do casal.



“Que diante dessa discussão, que ficou acalorada diante das graves ofensas direcionadas a Andréa, Roberto, que tem mais de 70 anos, precisou conter os ânimos do jovem ofensor. Dessa forma, reiteram que em nenhum momento ocorreram ofensas, muito menos ameaças ao Min. Alexandre, que casualmente passou por eles nesse infeliz episódio”, concluiu.



O genro do casal, Alex Zanatta, também prestou depoimento neste domingo, 16, à Polícia Federal em Piracicaba. O corretor negou ter proferido ofensas à Moraes e ter tentado agredir o filho do ministro.