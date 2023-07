Detran e polícias Civil e Militar fazem operação contra desmanches de veículos no Rio

Rio - Uma operação do Departamento de Trânsito do Estado do Rio (Detran-RJ), em parceria com as polícias Civil e Militar, combate de forma permanente, a partir desta segunda-feira (17), a atuação de desmanches de automóveis roubados. Os principais alvos das fiscalizações serão as oficinas mecânicas, ferros-velhos e empresas de autopeças.



Segundo o Detran, a atuação das equipes terá como foco os estabelecimentos na Região Metropolitana do Rio, especialmente nos bairros da zonas Norte e Oeste do Rio, onde os índices de assaltos são maiores.



A Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro e do Corpo de Bombeiros também colaboram com as ações de fiscalização.



De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP), um carro foi roubado no estado a cada 3 horas em maio. O número representava uma média de 79 casos por dia. Ao todo, foram 2.380 casos no mês.