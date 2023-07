Fundação promove 'Arraiá Literário' gratuito com atrações e livros a preços populares em Niterói

Rio - A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ) organizará, na próxima quinta-feira (20), o “Arraiá Literário” gratuito com venda de livros a preços populares em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Marcado para começar às 9h, o evento temático terá ainda rodas de leitura, apresentações de crianças e adolescentes, contações de histórias e gincanas.



Vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, do Governo do Estado, a FIA realizará o arraiá como uma iniciativa para promover o acesso à leitura para todos. Com isso, o espaço "Mais Leitura" promete vender livros com preços iniciais de R$ 2. O evento será realizado na sede da Imprensa Oficial do Estado, no Centro de Niterói.

"Eventos como esse fortalecem os laços entre a família, a comunidade e outras instituições, mas, sobretudo, são momentos muito especiais para os alunos, pois geram oportunidades para praticar os conhecimentos fora da sala de aula, enriquecem a socialização e ampliam a bagagem cultural das crianças e dos adolescentes. Agradecemos às instituições parceiras, especialmente, à Imprensa Oficial por nos apoiar e nos ceder este espaço como o primeiro de muitos eventos na cidade", afirma Fernanda Lessa, presidente da FIA-RJ.

Apesar do foco no incentivo à leitura, o evento também terá atrações e oficinas de artes plásticas, dança, percussão, samba, capoeira e teatro. Ao todo, serão 18 instituições que colaboram com projetos inclusivos, sociais e educacionais. Segundo a FIA, cada parceira da Fundação irá se apresentar com atividades realizadas pelos alunos, de todas as idades, crianças e adolescentes.



Para a presidente da Imprensa Oficial, Patricia Damasceno, a parcerias como a feita com a FIA devem ser celebradas: "O próprio estatuto da IOERJ prevê o incentivo à cultura e nós abrimos as portas com o maior prazer oferecendo nossa estrutura com a participação do Programa Mais Leitura", afirma Patricia.

Serviço

A sede da Imprensa Oficial fica na Rua Professor Heitor Carrilho, 81, Centro, Niteroi. O evento acontece na próxima quinta-feira (20), a partir das 9h, e a entrada é franca.