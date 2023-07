Dino sobre ataques a Moraes: 'PF vai cumprir obrigação legal'

Em entrevista à 'GloboNews', Dino disse que a corporação não vai “perseguir ninguém”, mas sim cumprir “aquilo que é uma obrigação legal”. O ministro afirmou que espera colaboração da Itália para investigar o caso, e que pedidos de colaboração já foram formalizados. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta quinta-feira, 17, que a Polícia Federal (PF) "vai agir de acordo com a lei" na apuração dos ataques sofridos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na última sexta-feira, 14, na Itália.Em entrevista à 'GloboNews', Dino disse que a corporação não vai “perseguir ninguém”, mas sim cumprir “aquilo que é uma obrigação legal”. O ministro afirmou que espera colaboração da Itália para investigar o caso, e que pedidos de colaboração já foram formalizados.

"É uma praxe que haja essa cooperação policial e jurídica "entre os países", e temos a firme convicção de que haverá”, concluiu.

A PF solicitou o conteúdo das câmeras internas do aeroporto de Roma, com o entendimento de que as imagens poderiam eliminar o conflito de discursos nos depoimentos entre as duas partes do caso.

No sábado, 15, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar as três pessoas que hostilizaram o ministro e o Ministério Público Federal (MPF) afirmou que vai “tomar medidas cabíveis” sobre as agressões.



Ataque a Moraes

Na sexta-feira, 14, o ministro do STF Alexandre de Moraes foi xingado por três pessoas — dois homens e uma mulher — e teve seu filho agredido por um dos suspeitos no aeroporto de Roma.

O magistrado participou do Fórum Internacional de Direito da Universidade de Siena. Enquanto aguardava o voo, Moraes foi abordado pelos brasileiros e ouviu ofensas e palavras de baixo calão.



A mulher chamou o ministro do STF de “bandido, comunista e comprado”. Os outros dois homens, identificados como Alex Zanatta e Roberto Mantovani Filho, aderiram ao coro.