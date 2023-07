Rede varejista H&M, da Suécia, anuncia chegada ao Brasil com e-commerce e lojas física

A varejista de moda H&M, da Suécia, anunciou nesta segunda-feira, 17, que irá dar sequência à sua expansão na América Latina abrindo lojas físicas e e-commerce no Brasil a partir de 2025. Sem especificar em quais cidades a rede se instalará, a empresa adiantou que inicialmente entrará "na principais cidades do Sudeste do Brasil.



Atualmente, a varejista tem unidades em nove países da América Latina. Sua primeira loja no continente foi aberta no México, em 2012, expandindo posteriormente para o Peru, Uruguai, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Panamá e Costa Rica.



Em comunicado, a empresa descreveu que o Brasil tem "uma forte valorização da moda" e há um "grande potencial de expansão no mercado". "Estamos entusiasmados em anunciar que estamos abrindo nossa primeira loja e online no Brasil em 2025. Tivemos um bom desenvolvimento na América Latina e vemos um grande potencial no Brasil", disse Helena Helmersson, CEO do H&M Group, em nota divulgada pela marca.



Para auxiliar no início das atividades da empresa no país, a H&M fez uma parceria com o Dorben Group empresa que opera 70 lojas de luxo em 10 países por meio de joint ventures, franquias e acordos de distribuição na América Latina.



"É uma honra e um privilégio para nós firmar esta parceria com a H&M no Brasil, fortalecendo assim nosso relacionamento existente com um líder na indústria da moda. Essa colaboração permitirá que ambas as empresas alavanquem suas forças, recursos e experiência únicas para liberar o incrível potencial do mercado brasileiro", declarou Mehdi Beneddine, presidente do Dorben Group.