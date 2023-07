Vídeo mostra acidente entre viatura da PM e caminhão que deixou nove feridos no Centro

batida entre uma viatura da Polícia Militar e um caminhão, nesta segunda-feira (17), no cruzamento das Avenidas Rio Branco e Almirante Barroso, no Centro do Rio. Outros três veículos também se envolveram no acidente, que deixou nove pessoas feridas. Rio - Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento exato da, nesta segunda-feira (17), no cruzamento das Avenidas Rio Branco e Almirante Barroso, no Centro do Rio. Outros três veículos também se envolveram no acidente, que deixou nove pessoas feridas.

Nas imagens, após a batida, o caminhão atinge um outro carro e tomba sobre um pedestre. A viatura colide com um táxi e um ônibus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois policiais ficaram feridos e foram levados para o Hospital Central da PM. Outros vítimas sete homens,foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a direção da unidade informou que as vítimas Wellington Monteiro, 32 anos, Maritano da Silva, 57 anos, Alexandre Gonçalves, 52 anos, e Luiz Cláudio Martins Delfino, 47 anos, foram atendidos e receberam alta. Já Igor Tang dos Reis, 26 anos, Diogo Pontes Pequeno Costa, 38 anos, e Guilherme G. de Lima, 23 anos ainda estão sendo atendidos.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que, por conta do acidente, a Avenida Almirante Barroso está interditada e os desvios estão sendo realizados nas Ruas México e Senador Dantas. Além dos bombeiros e da PM, a CET-Rio e a Guarda Municipal estão no local para gerir o tráfego.



Pedestres que passaram pelo local do acidente questionaram a ação dos militares. "Fez a m... aí. Eu fiz uma pergunta: o que justificou entrar nessa velocidade e sem sirene? Ele (policial) ficou quieto e virou", disse um homem. Os agentes pede para que ele fale mais baixo e o pedestre retruca: "vocês se deem o respeito, só fizeram m...", completou.

Em nota, a PM informou que o Comando do 5° BPM (Praça da Harmonia) instaurou um procedimento para apurar as causas do acidente.