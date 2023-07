JESPA 2023 começa com sucesso de público em Paty do Alferes

Os Jogos Esportivos de Paty do Alferes (JESPA) 2023 começaram na sexta (14), no Ginásio Municipal. A noite foi marcada por muita emoção nessa 40ª edição dos jogos que tiveram início em 1977. Um dos pontos altos da noite foi o acendimento da pira olímpica pela atleta Patrícia Amorim, 28 vezes campeã brasileira de natação. Acompanharam a campeã no trajeto de carregar a tocha, atletas das escolinhas de Paty que hoje atuam em times de destaque nacional. Outro destaque da noite foi a presença dos fundadores dos jogos, Carlos Celino e Carlos Malheiros. O juramento dos atletas ficou por conta da jovem Ana Clara Espíndola.



O JESPA 2023 terá 17 dias de muito esporte com quatro equipes participantes: Arcozelo, Avelar, Granja Califórnia e Monte Alegre. O JESPA acontece em Paty até o dia 30 de julho. A programação completa está disponível no site da prefeitura (patydoalferes.rj.gov.br). Durante a abertura, o prefeito Juninho Bernardes destacou a importância do esporte no município, que hoje conta com mais de 900 alunos nas escolinhas da Prefeitura.



O prefeito Juninho Bernardes ressaltou que o JESPA é o maior evento esportivo da região: “Fico muito feliz de, junto com meu vice Arlindo Dentista, ter conseguido voltar com o JESPA em nosso governo. Organizamos este evento que envolve cerca de 1200 atletas em diferentes modalidades e tudo em um clima saudável, um evento voltado para toda a família. Este é fruto de muito trabalho que temos desenvolvido, pois temos mais de 900 alunos em nossas escolinhas gratuitas. Aumentamos em mais de 300% o número de beneficiados por nossas escolinhas porque acreditamos na força transformadora do esporte em nossos jovens. Agradeço a toda equipe da secretaria de esportes, aos nossos vereadores, ao meu pai, ex-deputado Eurico Júnior, e a todos os patrocinadores como a Iguá, a UniFAA, o Fecomércio, o SESC, a Secretaria Estadual de Esporte e o comércio de Paty pelo valoroso apoio ao maior evento esportivo da região”, afirma.