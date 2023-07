Jovem é baleada dentro de bar em Resende

Uma jovem, de 21 anos, foi baleada no rosto no sábado (15) em Resende. O caso aconteceu dentro de um bar no bairro Fazenda da Barra lll.



De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima contou que o tiro foi disparado pelo ex-namorado de uma amiga. Após o crime, ele fugiu.



A jovem foi levada para o Hospital de Emergência, mas a unidade não informou o estado de saúde dele.



O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. O suspeito não foi encontrado.