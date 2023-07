Ação de combate a furto de energia no Estado identifica 301 irregularidades

Rio – Operação da Energia Legal, realizada pela Enel Distribuição Rio com o apoio da Polícia Civil, identificou 301 irregularidades na medição de energia de estabelecimentos comerciais e residências em Guapimirim e Cachoeiras de Macacu na semana passada. Na ação, houve uma prisão em flagrante e três ocorrências de consumo irregular foram registradas.



Além da fiscalização, foram realizadas 41 negociações de dívidas, permitindo aos clientes a regularização de seus débitos. A companhia também forneceu atendimento móvel a 77 clientes do município, para solicitação de segunda via de conta e troca de titularidade.



A iniciativa fez o sorteio de 18 geladeiras para moradores da cidade, que serão contemplados com modelos mais eficientes. No total, 203 pessoas se inscreveram na iniciativa.

Equipe da Enel também realizou negociações de dívidas durante atendimento móvel Divulgação



"O trabalho integrado entre as diversas áreas da empresa em conjunto com a Polícia Civil promove resultados muito relevantes no combate ao furto de energia. Ao minimizar este tipo de ocorrência em nossa área de concessão, além de potencializar os bons resultados operacionais, geramos benefícios tanto para a companhia quanto para os clientes”, afirmou Ricardo Lima, responsável por Operações de Perdas da Enel Rio.



A iniciativa foi a 48ª edição realizada que já identificou em torno de 21,1 mil furtos de energia, sendo 92% dos casos em residências e 8% em comércios nas 27 cidades por onde passou desde de 2019.



Consumo consciente de energia



Ao longo da ação, a Enel Distribuição Rio também forneceu dicas de segurança e de consumo consciente de energia a 258 pessoas por meio de palestras educativas e realizou troca de 508 lâmpadas por modelos LED, mais eficientes. Além disso, a distribuidora ofereceu informações e atendimento para o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa Renda), programa do Governo Federal que concede descontos na conta de energia de até 65% em relação à tarifa residencial convencional.



Combate ao furto de energia



Além de ser crime com pena prevista de até oito anos de prisão, a prática popularmente conhecida como “gato”, impactam negativamente todos os consumidores de energia, com maior número de interrupções e, por vezes, dificultam o restabelecimento da energia elétrica e a manipulação de um medidor de energia irregular, pode gerar choques e acidentes graves, inclusive fatais. De acordo com estimativas da empresa, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os clientes da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.

Como denunciar

Para denunciar furto de energia, basta acessar o site https://www.eneldistribuicao.com.br/rj/denuncie.aspx ou o aplicativo da Enel Rio ou ligar para 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.