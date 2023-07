Acidente de trânsito deixa duas pessoas feridas em Resende

Um motorista, de 24 anos, e uma passageira, de 25, ficaram feridos após o carro em que eles estavam bater contra uma mureta na ponte do Acesso Oeste, em Resende. O acidente aconteceu na noite de sábado (15).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram levadas para o Hospital de Emergência de Resende. A jovem foi transferida para o Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, em Itatiaia, onde continua internada.



A Polícia Militar (PM) informou que a cena do acidente foi desfeita antes da chegada dos agentes. Por isso, não foi possível descobrir as causas da batida.



No Hospital, os policiais conversaram com o condutor ferido, que apresentou uma carteira de habilitação vencida. Ele disse que possuía um documento digital no celular, mas perdeu o aparelho no acidente.



O caso foi registrado na 89ª Delegacia de Resende, onde o motorista foi autuado por lesão corporal culposa.