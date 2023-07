Carros são atingidos por queda de reboco de prédio com obra parada

Dois veículos foram atingidos por parte do reboco que caiu de um prédio com obra parada. O caso aconteceu no domingo (16) na Rua Abel Rodrigues Pontes, no bairro Jardim Jalisco.



Segundo a Defesa Civil, os carros estavam estacionados e sem passageiros. Ninguém ficou ferido.



O órgão avaliou o edifício e identificou risco de outras quedas. Por conta disso, a área foi isolada pela Guarda Municipal.



O proprietário do prédio foi notificado e terá que eliminar as condições de riscos do imóvel.