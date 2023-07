Guillen: Natural que Banco Central fale com setor financeiro para tomar melhor decisão

Brasília - O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Abry Guillen, rebateu há pouco a avaliação de que a diretoria da instituição só ouve o mercado para tomar suas decisões. Ele lembrou que o BC estuda criar uma pesquisa nos moldes do Boletim Focus com empresas do setor não financeiro.



"É natural que a gente fale bastante com o sistema financeiro, somos os reguladores das entidades financeiras e é esperado que haja essa proximidade. E do ponto de vista de política monetária, essas instituições fazem previsões muito robustas, então ouvi-las contribui para tomar a melhor decisão", afirmou, na live semanal do BC, cujo tema nesta segunda-feira é "Política Monetária: por que a comunicação é tão importante?".



Para o diretor, isso não significa reduzir as conversas com o setor não financeiro. "Temos uma ideia de pesquisa de estimativas com o setor não financeiro. Tal como temos o Focus, teremos um análogo com o setor não financeiro, perguntando para as empresas o que elas estão pensando. Isso não tira a importância ou a relevância do Focus, mas é uma métrica complementar que vale a pena explorar", avaliou.



Entrevista coletiva



Guillen também disse que a ideia de realizar uma entrevista coletiva logo após as reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) é uma tema "para se pensar". Segundo ele, uma eventual mudança teria a vantagem de evitar quaisquer dificuldades na interpretação dos comunicadores do colegiado.



"Por outro lado, fazer imediatamente após a reunião, como faz o Fed, pode perder algum tempo de maturação do entendimento da decisão", disse Guillen, referindo-se ao banco central dos Estados Unidos, o Federal Reserve.



"Na comunicação, o desafio é sempre o ruído versus o sinal. Vários BCs fazem entrevistas após a reunião, alguns após a ata e nós fazemos após o Relatório de Inflação - como outros emergentes", afirmou, na live semanal do BC, cujo tema nesta segunda-feira é "Política Monetária: por que a comunicação é tão importante?".