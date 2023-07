Polícia prende foragido que participou de linchamento e assassinato

Rio - Um homem foi preso por homicídio na manhã desta segunda-feira (17), na cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. José Lucas Guimarães Chaves, de 22 anos, estava foragido por participar de um linchamento na comunidade do Nova Esperança, em Rio das Ostras.

O caso aconteceu em 2021. De acordo com as investigações, um homem estava em situação de descontrole emocional e invadiu casas da região para procurar a companheira. Com isso, ele foi espancado, esfaqueado e morto por integrantes do tráfico de drogas.

O caso foi investigado pela 128ª DP (Rio das Ostras), que identificou os responsáveis pelo linchamento. No início deste mês, a 2ª Vara Criminal expediu um mandado de prisão temporária contra José Lucas.

Os policiais localizaram o acusado e o prenderam em Campos. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde fica à disposição da Justiça.