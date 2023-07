Polícia Militar apreende drogas em Resende

A Polícia Militar (PM) apreendeu drogas em Resende. O caso aconteceu no sábado (15) no bairro Jardim Beira Rio.



Segundo a PM, os agentes foram verificar uma denúncia de que dois suspeitos estavam traficando na localidade. Quando chegaram ao bairro encontraram um homem, de 26 anos, e um adolescente, de 14.



Durante buscas pela região, foi encontrada uma mochila com sacolas. Dentro delas estavam 93 pinos de cocaína, 59 trouxinhas de maconha e dinheiro.



Os dois suspeitos foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende. Eles foram ouvidos como testemunhas e liberados.