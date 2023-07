Ford reduz preço da picape elétrica F-150 Lightning nos Estados Unidos em até 17%

Nova York - A Ford Motor está reduzindo os preços de sua picape elétrica F-150 Lightning em até quase 17%, um dos cortes mais profundos da montadora até o momento em um modelo de veículo elétrico (EV, na sigla em inglês) e outro sinal de que a demanda pela tecnologia está diminuindo, após anos de sucesso entre consumidores.



A Ford disse nesta segunda-feira, 17, que as reduções, que efetivamente reduziram o preço inicial do Lightning em quase US$ 10 mil, para US$ 49.995, foram resultado de custos de material mais baixos e da empresa ter mais produção de fábrica. Algumas versões terão um corte de preço mais acentuado do que outras.



Às 15h16 (de Brasília), as ações da Ford cediam 5,27%, na esteira das notícias sobre os cortes de preços.



A mudança ocorre depois que a Tesla — que tinha 60% de participação no mercado dos EUA em veículos elétricos este ano até junho, de acordo com a Motor Intelligence — relatou um aumento nas entregas do segundo trimestre que foi ajudado por fortes cortes de preços e descontos lançados no início deste ano Também neste fim de semana, a Tesla iniciou a produção de seu Cybertruck quase quatro anos após o lançamento do protótipo.



Esta remarcação de preços ocorre quando as vendas gerais de veículos elétricos, embora ainda fortes, diminuíram no primeiro semestre deste ano. Algumas montadoras já estão relatando excesso de estoque, ao contrário do cenário observado no ano anterior, quando muitos modelos recém-lançados tinham listas de espera de vários meses.