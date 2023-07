Homem é preso em flagrante por furto em loja de Resende

Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante por furto em uma loja de calçados em Resende. O caso aconteceu no domingo (16) no bairro Campos Elíseos.



Segundo a Polícia Militar (PM), acompanhados do gerente do estabelecimento, os agentes encontraram o suspeito dentro da loja com uma mochila com R$ 3,2 mil.



Ainda de acordo com a PM, ele teria quebrado o forro de gesso e entrado pelo telhado da loja. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende.