Detran-RJ abre inscrições para curso de mototaxista no Rio

Rio - O Detran-RJ abriu inscrições, nesta segunda-feira (17), para o curso gratuito de formação de mototaxistas, realizado pela Escola Pública de Trânsito (EPT). As aulas serão ministradas entre os dias 24 e 31 de julho, das 13h às 17h30, no edifício sede do departamento, no Centro do Rio. As vagas são limitadas.O curso é destinado a motociclistas que pretendem exercer a atividade remunerada de mototaxista na condução de motocicletas e motonetas. O curso tem o objetivo de garantir aos motociclistas profissionais a aquisição de conhecimentos, a padronização de ações e atitudes de segurança no trânsito.Para se inscrever, o condutor deve acessar o site do Detran-RJ , clicar na aba 'Educação' e depois em 'Escola Pública de Trânsito (EPT)'. Após essa etapa, ele deve clicar em 'Inscrições' e preencher o formulário de inscrição.Com a inscrição feita, o interessado receberá um número de protocolo. O número deve ser guardado, pois ele servirá para a confirmação da inscrição. Com isso, o Detran-RJ avaliará se o candidato apresenta todos os requisitos estabelecidos.A inscrição deverá ser confirmada no dia seguinte ao preenchimento do formulário, por meio do botão 'Confirmação', na página inicial da Escola Pública de Trânsito (EPT). Com a inscrição confirmada, o aluno deve comparece ao primeiro dia de aula portando uma da cópia de sua CNH, junto ao documento original.- Ter completado 21 anos de idade;