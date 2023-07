Lei Seca aborda mais de 500 motoristas sob efeito de álcool em fiscalização no Estado

Rio - A Operação Lei Seca realizou, no último final de semana, 41 ações de fiscalização em todo o estado do Rio de Janeiro. Na ação, 3.467 motoristas foram abordados e, destes, 543 estavam dirigindo sob efeito de álcool.



Em Teresópolis, foram abordados 142 motoristas e, destes, 43 foram flagrados dirigindo sob o efeito do álcool no sábado (15), na Praça Ginda Bloch, em frente à UNIFESO. Já no domingo (16), a operação ocorreu na Rua Tenente Luiz Meirelles. Dos 137 motoristas parados na blitz, 34 dirigiam sob o efeito do álcool.



Já em Campos dos Goytacazes, 339 motoristas abordados, 73 foram autuados durante a fiscalização no fim de semana.



Os agentes também estiverem na Baixada Fluminense. Em Nova Iguaçu, na sexta-feira (14), 78 motoristas foram parados e 20 dirigiam sob o efeito do álcool. Já no sábado, 35 casos de alcoolemia foram registrados. Outra ação em São Gonçalo também teve uma ação de fiscalização e com percentual de alcoolemia chegando a 34,1% em apenas um dia de blitz.