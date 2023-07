Sarney tem alta hospitalar após isquemia cerebral

O ex-presidente José Sarney recebeu alta médica na manhã desta segunda-feira, 17, pouco menos de 24 horas após ter sido admitido na unidade hospitalar. De acordo com o hospital, Sarney sofreu uma pequena isquemia cerebral.



Ainda no domingo, 16, o político foi internado no Hospital UDI, que faz parte da Rede D'Or em São Luís, capital maranhense, após sofrer uma queda em sua residência durante o final de semana. De acordo com a assessoria da família, Sarney já está em casa e passa bem.

Um comunicado emitido pelo Hospital UDI afirma que durante a avaliação médica, Sarney recebeu o diagnóstico de uma pequena isquemia cerebral, condição que ocorre devido ao bloqueio do fluxo sanguíneo no cérebro, semelhante a um acidente vascular cerebral (AVC).