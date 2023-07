Linha Amarela tem faixas fechadas para manutenção durante a madrugada até a próxima sexta-feira

Rio - Linha Amarela passará por manutenção a partir desta segunda-feira (17) até a próxima sexta-feira (21), na altura de Bonsucesso e no sentido Barra da Tijuca. Uma faixa ficará inderditada nos dois sentidos, entre a Cidade de Deus e a Maré, das 21h às 5h, para serviço de varrição mecanizada.



Equipes da Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, farão também serviço de tapa-buracos em toda a extensão e os agentes também vão percorrer a via com o objetivo de identificar lâmpadas com necessidade de substituição.



Já no período da manhã, das 9h às 17h, a concessionária fará roçada e poda de árvores em diversos pontos, além da limpeza do Rio Faria, para a remoção de resíduos para que não haja riscos de transbordamento dos rios durante o período chuvoso. Os serviços vão até domingo (23/07).



A manutenção consta em um cronograma permanente elaborado pela Lamsa para fornecer melhores condições de tráfego aos cerca de 120 mil motoristas que circulam diariamente pela Linha Amarela.



Equipes de controle de tráfego estarão na via para orientar os motoristas durante os serviços. O cronograma de manutenção poderá ser ajustado em caso de chuva.