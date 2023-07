Vídeo: Incêndio em carro assusta motoristas e causa congestionamento na Avenida Brasil

Rio - Um carro em chamas assustou motoristas e causou congestionamento no sentido Centro da Avenida Brasil, altura do Caju, no início da noite desta segunda-feira (17). Apesar do susto, não houve feridos.

Bombeiros do quartel de Benfica foram acionados às 18h20 e controlaram o fogo. Com uma faixa ocupada, agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) também estiveram no local para organizar um desvio operacional enquanto os militares atuavam no incêndio. Motoristas que passaram pela Avenida Brasil filmaram o veículo em chamas.

CONFIRA

Carro pegando fogo na Avenida Brasil, próximo à estação Vasco da Gama e o acesso à ponte. pic.twitter.com/YluJF2HlAZ — @JoshWanderson777 (@WalvesCRVG) July 17, 2023

Por volta das 19h, o carro foi retirado e a via foi liberada. Mesmo com a liberação, o tráfego continua lento na altura da passarela 4, onde aconteceu o acidente. Até o momento, não há informação sobre o que pode ter causado o fogo.