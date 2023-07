Assistência Social promove inclusão em mais uma edição da Feira das Mães Empreendedoras

A Assistência Social de Mesquita segue apostando em iniciativas ligadas à inclusão social de parcelas da população que, muitas vezes, enfrentam desafios maiores. Um exemplo é a “Feira das Mães de Autistas Empreendedoras”, que aconteceu na última sexta-feira (14), na Praça Elizabeth Paixão, no Centro de Mesquita. Atividade faz parte do projeto “Convive com um Autista”, que alcança os familiares assistidos no Espaço Convive.



A iniciativa, desenvolvida pela equipe do Espaço Convive, consiste em uma rede de apoio direcionada a mães de mesquitenses com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que, a partir do empreendedorismo, buscam melhorar o sustento de suas famílias.



“Quando soube da feira, vi uma oportunidade de divulgar e ampliar o meu trabalho. Isso além de estar com essas mães, que têm a mesma luta que eu. Como mães de autista, temos certas limitações. Além disso, a feira tem sido de extrema importância para mim, principalmente para mostrar que existe vida após o diagnóstico”, relata Carla Cristina, que já trabalhava com venda de cosméticos, mas não tinha um lugar fixo para expor seus produtos.



Desde agosto, a feira é realizada mensalmente em Mesquita. Nela, são instaladas várias barraquinhas com diferentes produtos e materiais à venda, entre eles alguns de customização própria. Como artesanatos, brinquedos e jogos sensoriais, além de cosméticos, calçados, bolos e outros doces.



O Espaço Convive fica na Rua Doutor Manoel Duarte 1426, em Santa Terezinha. O funcionamento é das 9h às 17h, de segunda a sexta.