Aeroporto de Brasília tem reajuste de 4% em tarifas

Nos próximos 30 dias, os passageiros que embarcam no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, pagarão tarifas mais altas. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou um aumento de 4% nas tarifas, segundo portaria publicada nesta segunda-feira (17) no Diário Oficial da União.



A tarifa de embarque doméstico passa de R$ 28,37 para R$ 29,51. Para os voos internacionais, o valor sobe de R$ 50,21 para R$ 52,22. A tarifa de conexão subirá de R$ 13,07 para R$ 13,59 por passageiro, em trechos nacionais e internacionais.



Em relação às tarifas de pouso, a tabela varia conforme o grupo da aeronave e o tipo do voo (doméstico ou internacional). Para voos domésticos do Grupo 1, a tarifa de pouso passará para R$9,2378 por tonelada. Para voos internacionais, o valor subirá para R$24,6287 por tonelada.



Embora a Anac autorize que o aumento entre em vigor no domingo (23), a concessionária Inframérica informou que esperará o prazo de 30 dias para aplicar as novas tarifas. O último aumento das tarifas do Aeroporto de Brasília ocorreu em 1º de janeiro.