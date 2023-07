Agricultores de Mesquita podem se inscrever no Programa Alimenta Brasil nesta terça (18)

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional aceitará inscrições para o Programa de Aquisição de Alimentos "Alimenta Brasil", nesta terça-feira (18), durante a reunião ordinária de julho. O programa busca fortalecer a agricultura familiar e garantir o acesso da população local a alimentos de qualidade.



A adesão de cadastros desses agricultores beneficia o desenvolvimento sustentável da região. Além disso, o Programa de Aquisição de Alimentos também fortalece a agricultura familiar, atuando como um importante setor produtivo e promovendo a geração de renda no campo.



“O programa é importante na garantia do acesso à alimentação e no incentivo aos produtores. Estamos trabalhando para finalizar os processos de cadastro e iniciar as compras, visando, acima de tudo, a redução da insegurança alimentar e nutricional no município”, contou a nutricionista e coordenadora do Banco de Alimentos de Mesquita, Marcela Maciel.



Para se cadastrar, basta comparecer ao local da reunião, a sede da Subsecretaria Municipal de Assistência Social, em Edson Passos, na Avenida Marechal Castelo Branco 122, na esquina com a Rua Marquesa de Grizelda, às 15h.



Além da documentação pessoal, é necessário que os produtores possuam a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa.



Objetivo



O Programa de Aquisição de Alimentos "Alimenta Brasil" é uma iniciativa do governo federal em parceria com os municípios. Por meio do programa, os agricultores familiares têm a oportunidade de vender seus produtos diretamente para órgãos públicos, como escolas, hospitais e instituições de assistência social. Isso ajuda a fortalecer a economia local e garantir o acesso a alimentos saudáveis para a população em vulnerabilidade social.