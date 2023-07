Acidente envolvendo trem e ônibus em Japeri deixa feridos

Rio - Um acidente envolvendo um ônibus e um trem deixou diversas pessoas feridas, na madrugada desta terça-feira (18), na Avenida Lenir Ferreira, nas proximidades da estação de Japeri, na Baixada Fluminense. De acordo com a SuperVia, por volta das 4h35, o coletivo da Transportes Blanco avançou um sinal e acabou sendo atingido pela composição, em uma passagem de nível regular. Por conta da batida, a operação da extensão Paracambi chegou a ficar suspensa e só voltou a circular normalmente às 10h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os quartéis de Japeri e Seropédica foram acionados às 4h47 e atenderam quatro vítimas levemente feridas. Duas delas foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, no bairro da Posse, e as outras para o Hospital Municipal São Francisco Xavier, no município de Itaguaí. Ainda de acordo com a corporação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também socorreu outras pessoas para o Hospital Municipal de Japeri.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Japeri, 15 vítimas do acidente deram entrada no Hospital Municipal e foram avaliadas pelos setores de clínica médica e ortopedia. Entre os pacientes, dez receberam alta e outros cinco ainda são avaliados e têm quadros estáveis. Já a SMS de Nova Iguaçu informou que Jéssica Roberta Souza dos Santos e Wanda de Abreu Victor passaram por exames e avaliações no Hospital da Posse e foram liberadas. Ainda não há informações sobre as vítimas levadas para Itaguaí.

Registros de uma câmera de monitoramento mostram o trem se aproximando, ao mesmo tempo em que o ônibus está cruzando a passagem de nível regular. No vídeo, é possível identificar o sinal sonoro da composição, que não consegue frear a tempo e acaba atingido a lateral do coletivo. Poucos segundos após a batida, passageiros deixam os vagões. Confira abaixo.

De acordo com a concessionária, o sinalizador e os sinais sonoros da passagem de nível estavam funcionando quando o acidente aconteceu. "Todas as passagens regulares são sinalizadas de acordo com as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A SuperVia lembra que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os trens têm preferência de passagem em relação aos demais veículos", destacou.



A SuperVia ainda ressaltou que "buscar sinais de aproximação dos trens é uma conduta prudente e necessária que deve ser adotada por todos ao atravessar a linha férrea" e lembrou que os trens não conseguem parar imediatamente após o acionamento da frenagem, porque são grandes e pesados. "A uma velocidade de 80km/h, por exemplo, depois de acionada a frenagem de emergência, o trem percorre aproximadamente 290 metros até parar completamente", completou a empresa.



Em nota, a Transportes Blanco informou que "colabora com a investigação da polícia que indicará as causas do acidente". A empresa afirmou ainda que instaurou um procedimento interno para apurar a conduta do motorista do ônibus, "uma vez que mantém treinamentos regulares a seus profissionais".



Procurada, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Rio (Agetransp) disse que abriu boletim de ocorrência para apurar as circunstâncias do acidente e que uma equipe de fiscalização foi para o local. "Meios, sistemas e equipamentos serão analisados pelos técnicos da agência reguladora, como o funcionamento da sinalização luminosa e sonora".