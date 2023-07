Comunidades da Zona Norte são alvos de operações da PM

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta terça-feira (18), uma operação no Complexo da Pedreira, que abrange favelas de Costa Barros à Pavuna, na Zona Norte do Rio. Agentes do 41º BPM (Irajá) atuam na região.

De acordo com a corporação, o Morro do Urubu, do Engenho e da Galinha, na Zona Norte da cidade, também são alvos da PM. Equipes do 3º BPM (Méier) estão nas comunidades desde as primeiras horas da manhã.

Ainda na Zona Norte, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) atuam nas comunidades Jorge Turco, Palmeirinha e Mundial. Na ação, um suspeito foi preso e com ele, agentes apreenderam uma pistola, grande quantidade de drogas e um rádio transmissor.



Até a última atualização desta reportagem, não foram relatados confrontos.