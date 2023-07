Polícia prende quatro homens com grande quantidade de drogas na Baixada Fluminense

Rio - Policiais do 24° BPM (Queimados) prenderam, na manhã desta terça-feira (18), quatro suspeitos com grande quantidade drogas em Japeri, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar (PM), além dos entorpecentes, dois revólveres foram apreendidos.

As prisões foram realizadas durante um patrulhamento na Rua Ferreira da Graça, na Lagoa do Sapo. De acordo com a PM, os agentes também encontraram um barril com sacos de drogas, próximo ao local onde os suspeitos foram presos.

Os homens, que não tiveram a identidade revelada, foram levados para a 63ª DP (Japeri) e ficarão à disposição da Justiça.