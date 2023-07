Queda de avião deixa ao menos cinco mortos e oito feridos

Um avião de pequeno porte se chocou contra um hangar em um aeródromo perto de Varsóvia, na Polônia, nesta segunda-feira, 17, matando cinco pessoas e deixando ao menos outras oito feridas, segundo as autoridades.

As equipes de resgate assinalaram que a aeronave, com três ocupantes, caiu sobre um hangar onde havia 13 pessoas que se abrigavam de uma tempestade.



"Cinco pessoas morreram e oito ficaram feridas, duas delas em estado grave", disse o porta-voz da polícia de Varsóvia, Sylwester Marczak, que detalhou que o piloto estava entre as vítimas fatais.



O avião caiu na localidade de Chrcynno, a 47 quilômetros de Varsóvia, em um pequeno aeroporto usado para treinamento de paraquedismo.

Quatro helicópteros e dez ambulâncias foram enviados para o local do acidente. De acordo com a mídia polonesa, o avião identificado na ocorrência é um Cessna 208.