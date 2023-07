Polícia prende homem por ameaçar e perseguir a ex-namorada na Baixada

Rio - Alex Fernandes da Silva, de 30 anos, foi preso, nesta segunda-feira (17), por perseguir e ameaçar a ex-namorada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a delegada Mônica Areal, responsável pelo caso, a vítima estava na delegacia fazendo o registro contra ele quando recebeu uma foto de Alex na porta da unidade.



"A vítima estava fazendo um registro de ameaça contra ele quando recebeu uma foto dele na porta da delegacia, ou seja, um recado direto para ela que nem na delegacia ela teria segurança, mas ele errou porque a Polícia Civil está aqui para ajudar as vítimas e nós os prendemos", ressaltou a delegada.

Os policiais foram até a porta da delegacia, mas Alex não foi encontrado. Então, a vítima foi ao Shopping Nova Iguaçu, no bairro da Luz, e publicou uma foto. O homem também foi ao estabelecimento, no entanto, os policiais estavam ao lado da mulher e o prenderam em flagrante.



Segundo a vítima, o relacionamento, que durou quatro meses, terminou há uma semana e desde então, Alex a persegue. De acordo com as investigações, outras duas mulheres já haviam denunciado o homem. Aos policiais, elas relataram que viviam em um relacionamento abusivo, sofrendo ameaças e perseguições.



Após as formalidades legais, Alex será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da justiça. A polícia informou que ele vai responder por violência psicológica, ameaça e perseguição.