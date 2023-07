Reunião com governo e oposição venezuelanos foi para tratar normalização da situação do país, diz Lula

Além de Lula, participaram do encontro os presidentes da Argentina, Alberto Fernández, da Colômbia, Gustavo Petro, da França, Emannuel Macron, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, e o representante da oposição da Venezuela, Gerardo Blyde.



Durante a transmissão semanal ao vivo nas redes sociais nesta manhã, denominada Conversa com o Presidente, o petista fez um panorama da Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e União Europeia (UE), que é realizada até esta terça, em Bruxelas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 18, que o encontro com o governo e a oposição da Venezuela na segunda-feira, 17, foi para tratar sobre a "possibilidade de normalizar a situação" do país vizinho. A reunião ocorreu em Bruxelas, na Bélgica, em meio às críticas que o presidente recebeu após ter defendido a ditadura na Venezuela e falado que o conceito de democracia é relativo.Além de Lula, participaram do encontro os presidentes da Argentina, Alberto Fernández, da Colômbia, Gustavo Petro, da França, Emannuel Macron, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, e o representante da oposição da Venezuela, Gerardo Blyde.Durante a transmissão semanal ao vivo nas redes sociais nesta manhã, denominada Conversa com o Presidente, o petista fez um panorama da Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e União Europeia (UE), que é realizada até esta terça, em Bruxelas.

O presidente afirmou que terá feito, até o final do encontro, cerca de oito reuniões bilaterais. "Concluímos a pauta do Mercosul, já enviamos para os presidentes do Mercosul; não vai ser discutida aqui porque não é a Celac que tem que fazer o acordo, é só o Mercosul", afirmou na live.



Na fala, Lula citou o esforço de melhorar a imagem do País frente ao mundo. "Com a questão da transição energética que o mundo está atravessando, o Brasil está virando mais importante ainda, porque está todo mundo de olho na Amazônia", comentou.



O chefe do Executivo regressa ao Brasil nesta quarta-feira, 19. De acordo com ele, durante o trajeto ao País, haverá uma pausa em Cabo Verde para reunião com o presidente da nação, José Maria Neves.



Agenda na Celac



Lula cumpre agenda em Bruxelas para participar da reunião da Celac e União Europeia, iniciada na segunda e segue nesta terça. Nesta manhã, o presidente participou de café da manhã com lideranças progressistas latino-americanas e europeias.

De acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto, foram discutidos a defesa da democracia, combate à desigualdade, promoção do bem-estar social, respeito aos direitos humanos, ações pelo clima e meio ambiente.