Suposta determinação do tráfico veta briga entre torcidas organizadas em áreas dominadas

Rio - Após a briga entre integrantes de organizadas do Flamengo e do Fluminense no último domingo (16) , na Penha, Zona Norte do Rio, uma mensagem de alerta atribuída ao Comando Vermelho (CV) tem circulado nas redes sociais. No comunicado, traficantes supostamente proíbem a ocorrência de novas brigas entre torcedores nas áreas dominadas pela facção criminosa.

O confronto aconteceu em meio ao clássico pelo Campeonato Brasileiro, realizado no Maracanã, também na Zona Norte. Houve muita correria e preocupação, levando comerciantes da Penha a fecharem suas portas temporariamente, até que a situação fosse controlada.



"Fica decidido, após reunião interna das lideranças da facção, que está terminantemente proibida as brigas entre torcidas organizadas no Rio, em qualquer área predominante pelo Comando Vermelho. A ordem deverá ser cumprida por todos. O não cumprimento [resultará] na responsabilização dos líderes das torcidas de forma hostil. Não vamos tolerar mais esse tipo de atitude desrespeitosa em nossas comunidades", diz o suposto recado da facção criminosa.



Imagens compartilhadas pela internet mostram dezenas de integrantes das torcidas organizadas do Fluminense e Flamengo entrando em confronto. Diversos deles carregando pedaços de madeira e barras de ferro. Confira:

Jovem Fla + BateAnda x Young Flu + Sobranada agora há pouco na Penha. pic.twitter.com/u2I7F4DBrU — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) July 16, 2023

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) atuaram em conjunto com o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), o Regimento Polícia Montada (RPMont) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC). "A Polícia Militar segue atenta à movimentação de possíveis membros de torcidas organizadas que estão impedidas de acessar o estádio, conforme determinação judicial", informou a corporação.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não retornou sobre a suposta ordem do Comando Vermelho.