Quadrilha especializada em estelionato é alvo de operação da Polícia Civil

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta terça-feira (18), uma ação conjunta com a Civil de Pernambuco contra uma quadrilha especializada em estelionato. A corporação estima que a organização criminosa já lucrou R$ 5 milhões. Até o momento, três pessoas foram presas.



Cerca de 40 policiais de Pernambuco e do Rio saíram com o objetivo de cumprir quatro mandados de prisão, sete de busca e apreensão, sendo um deles em uma loja de revenda de celulares em Bangu, Zona Oeste, e outro em uma loja de veículos, em Realengo, também na Zona Oeste. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Recife.

De acordo com as investigações, os estelionatários compravam celulares nos Estados Unidos (EUA) com os cartões das vítimas, que moram em Pernambuco, e revendiam os produtos no Rio. Os acusados também vão responder por receptação qualificada, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

Segundo a Civil, as medidas cumpridas serão somadas com as provas já colhidas pela Polícia Civil de Pernambuco. A corporação investiga também se a quadrilha fez vítimas no Rio.