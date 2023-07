Itatiaia realiza inscrições para curso de hotelaria

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Itatiaia está com inscrições abertas para o curso de hotelaria ofertado pela Fundação CSN através do projeto Capacitar. Podem participar pessoas inscritas no Cadastro Único que estejam cursando ou que já tenham concluído o Ensino Médio.



O curso será realizado às segundas, quartas e sextas-feiras no Hotel Bela Vista em Volta Redonda. Para isso, os alunos de Itatiaia receberão auxílio transporte. Em relação ao horário do curso, os selecionados podem optar pela realização do curso na parte da manhã, das 8h30 às 11h30, ou à tarde, das 14h às 17h.



As inscrições serão realizadas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) Centro, Penedo e Maromba até o dia 18 de julho. Os candidatos devem levar cópia dos seguintes documentos: RG; CPF; comprovantes de renda, de escolaridade e de residência; e uma foto 3x4 recente.