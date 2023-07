Força Nacional vai apoiar ações de segurança em terras indígenas no Rio Grande do Sul

Militares da Força Nacional de Segurança Pública irão apoiar o estado do Rio Grande do Sul em ações de segurança em terra indígenas. A informação foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (18).



Os militares atuarão, por 90 dias, em ações dos órgãos de segurança pública do estado, na região da Terra Indígena Guarita, nos municípios de Tenente Portela, Redentora e Miraguaí; e na Terra Indígena Nonoai, no município de Planalto.



A Força Nacional estará presente nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e preservação do patrimônio, em caráter episódico e planejado.



O documento, assinado pelo ministro Flávio Dino, determina que a quantidade de militares a ser disponibilizada obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública.