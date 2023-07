Resende perde e está fora da próxima fase da Série D

O Resende perdeu por 2 a 0 para o Democrata na noite de segunda-feira (17) no Estádio José Mammoud Abbas, em Governador Valadares/MG. Os gols foram marcados por Luann e Goldeson. A partida foi válida pela 13ª rodada da Série D do Brasileirão.



Com 14 pontos e na sexta colocação do grupo F, o time fluminense está fora da próxima fase da competição nacional. Para se classificar a equipe teria que terminar no G4, porém o Santo André, quarto colocado, tem 18 pontos.



Com apenas uma rodada restante para o fim da primeira fase, o Gigante do Vale não tem mais chances de avançar na Série D. O próximo jogo será no domingo (23) conntra o Vitória, em casa, no Estádio do Trabalhador.