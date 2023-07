Funcionário de Resende morre com suspeita de febre maculosa

Um funcionário de uma empresa terceirizada da Prefeitura de Resende morreu no último sábado (15) com suspeita de febre maculosa. Ele trabalhava na construção da quarta ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, em Bulhões.



Inicialmente, ele passou mal na sexta à noite (14) e procurou uma unidade de saúde em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Depois, já no sábado, ele foi para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Duque de Caxias, onde faleceu. A morte está sendo investigada pela Secretaria Estadual de Saúde.



Segundo a Prefeitura de Resende, há uma suspeita de a causa da morte ter sido febre maculosa, já que o local do trabalho é em uma região ribeirinha e de mata. O colaborador, de 39 anos, não chegou a procurar nenhuma unidade de saúde em Resende.



Mesmo sem a confirmação do caso, Resende está realizando uma ação de monitoramento através do “pano de arrasto”, que busca identificar se há carrapatos infectados. Nesta terça-feira (18), o serviço já estava programado para acontecer na Beira Rio e, na quarta (19), em Bulhões, próximo à construção da ponte.