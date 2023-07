Nível de confiança no presidente é o maior desde 2012, aponta pesquisa

O levantamento Ipec, através do Índice de Confiança Social (ICS), mostrou nesta terça-feira, 18, que a confiança no presidente da República subiu e tornou-se a maior desde 2012. O mandatário marca hoje 50 pontos em uma escala de zero, que representa nenhuma confiança, a cem, que significa muita confiança.



O número está nove pontos acima do levantamento registrado em 2022, durante o último ano do governo de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo a pesquisa, a região Nordeste é a que mais confia no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele marca 66 pontos somente entre os nordestinos. Os grupos que o petista conquistou um nível mais baixo foram entre eleitores das classes A e B (39 pontos) e entre os evangélicos (43), que majoritariamente prestaram apoio a Bolsonaro nas eleições de 2022.



Ainda, a pesquisa aponta que a administração federal marca 52 pontos, cinco a mais do que em 2022 e dois acima do computado em 2019.



O Ipec entrevistou presencialmente 2.000 moradores de 127 municípios entre os dias 1 e 5 de julho. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou menos. O levantamento tem nível de confiança de 95%.